Була в сукні та білій фаті: який вигляд мала Волліс Сімпсон у день свого першого весілля

1916 року 20-річна Бессі Волліс Уорфілд познайомилася з Ерлом Вінфілдом Спенсером-молодшим - льотчиком ВМС США - під час візиту до своєї кузині. Вони одружилися в Балтіморі 8 листопада того ж таки 1916 року. На нареченій у день весілля була біла пишна сукня та фата. Її вбрання було доповнене букетом.

Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Однак шлюб пари не був щасливим – Спенсер виявився залежною від алкоголю людиною з тяжким характером. Пара пробула у шлюбі 11 років, але постійно сходилася та розходилася, а також жила у різних країнах. Середину 20-х Волліс провела в Азії, де пробула більше року. До вересня 1925 року вона та її чоловік повернулися до Сполучених Штатів, хоч і жили окремо. Їхнє розлучення було оформлене 10 грудня 1927 року.

Потім Волліс вийшла заміж за Ернеста Сімпсона, який розлучився зі своєю першою дружиною заради неї. Проте шлюб закінчився розлученням. Потім жінка зустріла короля Едуарда VIII, який заради неї зрікся престолу і став носити титул герцога Віндзорського.

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