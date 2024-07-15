Була в тіарі та розкішній сукні: 31-річна княгиня Фюрстенберзька Кларисса вийшла заміж

Кларисса, 31-річна княгиня Фюрстенберзька, вийшла заміж за свого коханого - британського фінансиста Александра Касса Сейнта. Відомо про свято стало завдяки фотографіям у Instagram, якими жінка поділилася.

Княгиня Кларисса — дочка князя Максиміліана фон Фюрстенберга і баронеси Діани фон Берліхінген.

Наречена була одягнена у весільну сукню від Oscar de la Renta, а також одягла діамантову тіару Fürstenberg Laurel Leaf, яку раніше носила її мати, баронеса Діана, на своєму весіллі 1992 року. Завершувала її образ довга фата.

Весілля відбулося в замку Веренваг — це величезна будівля, що височіє на скелястому відрозі над долиною верхнього Дунаю, що належить сім'ї. За їхніми твердженнями, Фюрстенберги належать до найстарішого європейського дворянства.

Як було прикрашено розкішні зали та територію замку можна побачити в організаторів весілля.

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