Була в центрі уваги: сестра короля Іспанії сходила на блошиний ринок

Інфанта Єлена / © Getty Images

Реклама

Королівська особа відвідала відкриття блошиного ринку Nuevo Futuro у Galería de Cristal Палацу Сібелес у Мадриді. Інфанта привернула увагу публіки своїм зовнішнім виглядом та поведінкою.

Єлена була одягнена в картатий жакет, штани, а в руках тримала невелику шкіряну чорну сумку з бежевими ручками від Prada. На грудях у інфанти була пришпилена квіткова брошка, також Єлена одягла кілька різноманітних прикрас на шию. А образ завершила синім капелюхом з тонкою стрічкою та виразним макіяжем на обличчі.

Інфанта Єлена / © Getty Images

На заході інфанта люб’язно спілкувалася з публікою, фотографувалася, розмовляла та віталася потисками рук.

Реклама

Тим часом, нагадаємо, король Філіп VI та королева Летиція все ще перебувають з візитом у Китаї. Вчора Їх Величності відвідали університет, де студенти вивчають іспанську мову.