Була в жовтому пальті і перлах: королева Єлизавета II мала чудовий вигляд на весіллі Кейт і Вільяма

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт і Вільяма / © Associated Press

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Того теплого дня, 29 квітня 2011 року, королева Єлизавета II з’явилася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні у жовтому пальті без коміра та відповідному капелюсі до тону. У неї на грудях була пришпилена брошка у вигляді діамантового банту True Lovers, що раніше належала її бабусі королеві Марії.

Відомо, що брошка була створена 1932 року, коли королева Марія придбала її у ювелірного будинку Garrard. Раніше Єлизавета II одягала цю брошку на весілля своєї молодшої сестри, принцеси Маргарет, 1960 року.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / © Associated Press

Також королева була у своїх улюблених перлинних прикрасах — кольє та сережках, у неї була зачіска та макіяж на обличчі, в руках вона тримала молочно-білу сумку свого улюбленого бренду Launer, а на руках у неї були рукавички.

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Раніше ми розповідали, що сказала королева Єлизавета ІІ після весілля Кейт та Вільяма своєму чоловікові принцу Філіппу, герцогу Единбурзькому.

Керол Міддлтон, королева Єлизавета II і Каміла / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press