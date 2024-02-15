Була вражена портретом принцеси Шарлотти: королева Камілла відвідала артстудію

Король Чарльз повернувся до Сандрінгема після короткого перебування в Лондоні, а його дружина Камілла залишилася і відвідала кілька заходів.

Королева Камілла зустрілася з художником по костюмах Сібаном Веларді-Лауфером під час свого візиту до центру Shepherds Bush компанії Kindred Studios, артстудії та творчого простору, що сприяє розвитку мистецтва, ремесел та згуртованню суспільства.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність оцінила інсталяції, а також портрет її падчерки – принцеси Шарлотти Уельської. Художниця Мерседес Карбонелл намалювала його за офіційною фотографією, зробленою принцесою Уельською 2017 року з нагоди другого дня народження її дочки.

Королева Камілла розглядає портрет принцеси Шарлотти / Фото: Associated Press

Іспанська художниця поділилася коментарем: "Королеві це дуже сподобалося. Я думаю, що Шарлотта схожа на королеву Єлизавету на фотографії, яка спонукала мене написати картину. Під час Covid я віднесла свою роботу до національної галереї Парижа Гран-Пале і влаштувала власну виставку. Це було чудово, і мене так добре прийняли. Я дуже пишаюся цим витвором", пише Hello!

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була цього дня у темно-синій сукні Anna Valentina з вишивкою білими нитками, взула замшеві високі чоботи Russell & Bromley. Також вона доповнила образ золотими сережками, улюбленою підвіскою на шиї від Kiki McDonough з блакитним топазом та діамантами та браслетом Van Cleef & Arpels на зап'ясті.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її макіяж та зачіска були традиційними та вже звичними для публіки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора ми розповідали про особливу прикрасу Камілли у формі серця, яку доречно було б носити на День Валентина.

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