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Була вся в білому: Меланія Трамп з'явилася на святкуванні Дня незалежності США
Її образ поєднував у собі сучасну елегантність та патріотичний стиль.
4 липня у США святкують День незалежності США та традиційно у Білому домі, на Південній галявині, з нагоди цього свята відбувся пікнік для військовослужбовців та їхніх сімей.
На цьому заході з'явилися президент Америки Дональд Трамп та його дружина перша леді Меланія Трамп. Пара взяла участь в урочистій частині і Трамп виголосив промову з балкона одягнений у темно-синій костюм та червону краватку.
Перша леді ж обрала для Дня незалежності біле вбрання від бренду Thom Browne, яке включало класичну сорочку, яку вона носила з підгорнутими рукавами, а також спідницю-міді.
Яскравим акцентом її луку стали червоно-білі туфлі на підборах від Manolo Blahnik.
Потім наприкінці вечора вони спостерігали феєрверк.
Днем раніше Меланія відвідала також Дитячу національну лікарню у Вашингтоні. Для свого візиту до лікарні вона одягла елегантну білу блузку в чорний горошок, яку доповнила кремовою спідницею-олівцем до колін, а також вперше за тривалий час вийшла у світ не на підборах — взула балетками від Roger Vivier із характерною срібною пряжкою.