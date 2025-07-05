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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Була вся в білому: Меланія Трамп з'явилася на святкуванні Дня незалежності США

Її образ поєднував у собі сучасну елегантність та патріотичний стиль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дональд Трамп та Меланія Трамп

Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

4 липня у США святкують День незалежності США та традиційно у Білому домі, на Південній галявині, з нагоди цього свята відбувся пікнік для військовослужбовців та їхніх сімей.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

На цьому заході з'явилися президент Америки Дональд Трамп та його дружина перша леді Меланія Трамп. Пара взяла участь в урочистій частині і Трамп виголосив промову з балкона одягнений у темно-синій костюм та червону краватку.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді ж обрала для Дня незалежності біле вбрання від бренду Thom Browne, яке включало класичну сорочку, яку вона носила з підгорнутими рукавами, а також спідницю-міді.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Яскравим акцентом її луку стали червоно-білі туфлі на підборах від Manolo Blahnik.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Потім наприкінці вечора вони спостерігали феєрверк.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Днем раніше Меланія відвідала також Дитячу національну лікарню у Вашингтоні. Для свого візиту до лікарні вона одягла елегантну білу блузку в чорний горошок, яку доповнила кремовою спідницею-олівцем до колін, а також вперше за тривалий час вийшла у світ не на підборах — взула балетками від Roger Vivier із характерною срібною пряжкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
675
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