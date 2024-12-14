Була як дівчинка: королева Летиція відвідала театр у Неаполі у чарівному вечірньому вбранні

Королева Летиція та її чоловік – король Іспанії Філіп VI – провели в Італії з державним візитом три дні.
В останній день свого туру у супроводі президента Серджо Маттарелли та першої леді Лаури Маттарели король і королева відвідали урочисту церемонію у театрі Сан-Карло в Неаполі.
У ході заходу королю Філіпу було надано звання почесного доктора соціальних наук у Неаполітанському університеті імені Федеріко II.
Але також хочеться відмітити образ королеви, адже Летиція була просто чарівною на цьому заході. 52-річна жінка одягла білу класичну сорочку у поєднанні зі спідницею ніжно-бежевого кольору, яка у верхній частині була прикрашена дрібними складками та стразами. Її Величність уклала волосся в легкі локони і зробила лаконічний вечірній макіяж.
Після церемонії Їхні Величності вирушили до аеропорту Неаполя, звідки вони полетіли до Іспанії, тим самим завершивши свій державний візит до Італії.
Нагадаємо, що також у межах однієї із зустрічей в Італії Летиція продемонструвала костюм пудрового кольору від свого улюбленого бренду Carolina Herrera. Жакет мав рукави-жиго, а також гарну квіткову вишивку.
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