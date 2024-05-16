Була з чоловіком: Роуз Генбері, якій приписували роман із принцем Вільямом, з'явилася на королівському заході

Девід Чолмонделі, 7-й маркіз Чолмонделі, та Роуз Генбері, маркіза Чолмонделі, були присутні на службі посвяти Ордену Британської імперії у соборі Святого Павла у Лондоні.

Орден Британської Імперії був заснований королем Георгом V 1917 року для нагородження видатних вкладів у військові дії і тепер відзначає почестями працю людей із усіх верств суспільства.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III — Суверен Ордену Британської Імперії, а його дружина королева Камілла — Великий магістр Ордену Британської Імперії. Учора королівське подружжя у гарних мантіях також з'явилося на заході.

Роуз Генбері, якій приписували роман із принцом Вільямом у той час, як його дружина Кейт зникла з поля зору публіки, з'явилася на службі в чорному топі, ніжно-рожевій спідниці міді в принт, подовженому чорному жакеті і в капелюсі з широкими крисами та взута в чорні туфлі-човники на підборах. У Роуз було розпущене каштанове волосся, легкий макіяж підкреслював гарні риси обличчя, на шиї був золотий ланцюжок, а на пальці каблучка.

Роуз Генбері та її чоловік Девід Чолмонделі / Фото: Getty Images

Раніше ми докладно розповідали про те, хто така ця маркіза Чолмонделі і чому їй приписують роман із чоловіком принцеси Уельської.

Роуз Генбері / Фото: Getty Images

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