Була за кермом: принцесу Уельську вперше заскочили папараці після виходу скандальних мемуарів Гаррі

Принцесу Уельську Кетрін вперше зазнімкували папараці в Лондоні після того, як вийшла книжка принца Гаррі, в якій він у подробицях розповів про сварку між його дружиною Меган та Кейт.

Кетрін, яка 9 січня відсвяткувала 41-й день народження, їхала за кермом автомобіля Audi. Знімки ексклюзивно опублікувало видання Daily Mail, переглянути їх ви можете, перейшовши за посиланням.

Принц Гаррі та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

На фото видно, що Кейт одягнена в пальто, схоже на верблюжий колір, на шиї у неї намотаний шарф, принцеса без шапки, а на обличчі у неї ледь помітний денний макіяж. Довге волосся просто розпущене і розчесане за проділом.

Нагадаємо, у своїх численних інтерв'ю, які принц Гаррі дав напередодні виходу книжки "Запасний", він розповів і про стосунки з принцесою Уельською. Він сказав, що завжди любив посміятися разом із Кейт, коли раніше вони втрьох разом із братом Гаррі Вільямом відвідували різноманітні заходи. А також підтвердив, що коли в його житті з'явилася Меган, вони з Кейт не потоваришували.

Принц Гаррі, Меган Маркл та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королівські шанувальники були шоковані тим, як принц Гаррі "втоптав у бруд" ім'я принцеси Кейт, та ще й зробив це напередодні її дня народження.

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