Була замість Камілли: хто ця таємна супутниця короля Чарльза, котра відвідала з ним прем'єру фільму

Днями король Чарльз III відвідав прем'єрний показ фільму "Гладіатор II" у Лондоні.
Дружина монарха за рекомендацією лікарів відмовилася від участі у заході, щоб відновитись після інфекції легень. Замість Камілли короля супроводжувала інша особа, що привернула увагу публіки. Хто вона?
Як пише видання Hello! таємничою супутницею короля, коли він прибув на машині на прем'єру фільму була помічниця його особистого секретаря сера Клайва Олдертона, він працює на Чарльза та Каміллу від 2015 року.
Нагадаємо, напередодні ввечері король та королева провели прийом у Букінгемському палаці. Він був організований на честь століття благодійної організації Film and TV, покровителем якої є монарх.
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