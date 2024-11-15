Була замість Камілли: хто ця таємна супутниця короля Чарльза, котра відвідала з ним прем'єру фільму

Дружина монарха за рекомендацією лікарів відмовилася від участі у заході, щоб відновитись після інфекції легень. Замість Камілли короля супроводжувала інша особа, що привернула увагу публіки. Хто вона?

Король Чарльз III дорогою на прем'єру фільму "Гладіатор II" з помічницею особистого секретаря монарха / Фото: Getty Images

Як пише видання Hello! таємничою супутницею короля, коли він прибув на машині на прем'єру фільму була помічниця його особистого секретаря сера Клайва Олдертона, він працює на Чарльза та Каміллу від 2015 року.

Король Чарльз на прем'єрі "Гладіатор ІІ" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні ввечері король та королева провели прийом у Букінгемському палаці. Він був організований на честь століття благодійної організації Film and TV, покровителем якої є монарх.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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