Була замовлена 30 років тому: чому труна королеви Єлизавети II особлива і така важка

Вчора тіло королеви Єлизавети II доставили в будівлю Парламенту — Вестмінстерський палац, де монархиня перебуватиме ще чотири дні до похорону, що проходитиме у Віндзорі.

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у понеділок, 19 вересня, її буде поховано в Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку під час приватної панахиди. Після панахиди труну з Єлизаветою II опустять туди, де знаходяться тіла короля Георга VI, королеви-матері Єлизавети і сестри принцеси Маргарет. Переміщено буде й труну чоловіка королеви – принца Філіпа з Королівського сховища до меморіальної каплиці, щоб приєднатися до гробниці королеви.

Труна королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Цікавий факт, труна для королеви Єлизавети II була виготовлена спеціально для неї понад 30 років тому. Її створювала та ж фірма, яка виготовила оббиту свинцем труну, в якій похований герцог Единбурзький, пише Mirror.

Метью Лімн Роуз, керуючий директор AW Lymn, The Family Funeral Service, сказав: "Наскільки я розумію, королева та всі члени королівської сім'ї виготовляють труни за життя... так що жодної затримки немає".

А ось практика поміщення членів королівської родини у труни, фанеровані свинцем, налічує сотні років, і є цікава причина, через яку це робиться. Обшита свинцем труна допомагає довше зберігати тіло, оскільки вона герметична. Насправді тіло може зберігатися до року, тому що герметичність самої труни перешкоджає попаданню всередину вологи. Через свинець труна дуже важка, саме тому для її перенесення потрібно аж вісім людей.

Труна королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

За традицією, королівські труни виготовлялися з добре витриманого дуба з маєтку Сандрінгем. На жаль, вважається, що точні деталі виготовлення труни покійної королеви було втрачено за десятиліття, що минули від дня замовлення.

Обшита свинцем труна, яка по суті є труною в труні, була виготовлена спеціалізованою фірмою Генрі Сміта. Окрім труни для королеви та її чоловіка Філіпа компанія також виготовляла труни для Даяни Дорс, Фредді Мерк'юрі та Джімі Гендрікса. 2005 року Генрі Сміт закрив свій бізнес із виробництва трун. Тоді лондонська фірма Leverton and Sons взяла на себе відповідальність за королівські похорони, їм було передано частину роботи зі створення труни для королеви.

Труна королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Зазначимо, також відомо, що катафалк, який перевозив труну королеви в її останній шлях, був спроектований компанією Jaguar Land Rover і в тісній співпраці з Єлизаветою II. Вона хотіла, щоб катафалк був таким, щоб публіка могла чітко бачити труну всередині транспортного засобу. Саме цей державний катафалк використовуватимуть у день похорону королеви у понеділок, 19 вересня.

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