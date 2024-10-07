Була збентеженою без Гаррі: експертка з мови тіла проаналізувала появу Меган Маркл на галавечорі

На доріжці Меган з'явилася разом зі своєю подругою Келлі Маккі Зайфен, співзасновницею Альянсу мам і одягла червону сукню Сarolina Herrera, яку вже носила раніше у поєднанні з червоними босоніжками Aquazzura.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала вихід герцогині Сассекської на доріжку. Вона сказала, що Меган справляла враження "сором'язливої" і "скромної", коли її сфотографували одну на заході. І що вона була геть "розгубленою" без принца Гаррі, який, як відомо, був у цей час із візитом у Південній Африці.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Для впевненої в собі жінки, яка звикла до камер і червоних доріжок, вона вдячна за можливість побачити і приєднатися до своєї подруги тут. Ритуал мови тіла, якому вона слідує, здається, навмисно сигналізує про її поточний стан, оскільки Гаррі вирушив у свій сольний тур", — каже пані Джеймс у коментарі Daily Mail ". "Меган демонструє ознаки сором'язливості, а також підсвідоме бажання, щоб хтось взяв на себе роль лідера замість Гаррі, ніби вона якимось чином губиться без нього на червоній доріжці або хоче показати, що почувається більш вразливою і по-дівочі грайливою, ніж зазвичай".

На кадрах видно, як Меган нервово ворушила пальцями, проходячи червоною доріжкою, а фотографи вигукували її ім'я.

Також експерт сказала, що Маркл поклала свою руку під руку своєї подруги, що означає, що вона дозволяє іншій людині взяти на себе ініціативу. А коли фотографи попросили жінок усміхнутися, Меган знову підійшла до своєї подруги ззаду, зображуючи сором'язливість чи збентеження, притискаючи голову до голови подруги. Разом вони усміхнулися камерами та отримали схвальне "О!" від фотографів.

Келлі Маккі Зайфен та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, для цього виходу Меган Маркл обрала сукню, яку одягала раніше на гала-вечір у Нью-Йорку 2021 року, присвячену військовим напередодні Дня ветеранів у США та Дня перемир'я у Великій Британії.

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