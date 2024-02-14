Були дружні, а тепер не розмовляють: милі дитячі знімки принців Вільяма та Гаррі

Колись вони були нерозлийвода, а зараз ворогують уже кілька років.

Принц Гаррі та принц Вільям – сини принцеси Діани та короля Чарльза III ось уже кілька років перебувають у сварці. Їхній батько Чарльз хотів би, щоб хлопчики помирилися і особисто просив їх про це на похороні принца Філіпа 2021 року. Але, час іде, а брати так само практично не розмовляють.

Ми вирішили пригадати сьогодні кілька дитячих фотографій Вільяма та Гаррі. Їхня мама принцеса Діана завжди прагнула прищепити їм братню любов, щоб, ставши дорослими, брати могли бути підтримкою та опорою один для одного. Проте, все пішло зовсім за іншим сценарієм.

Це кадр, на якому принц Гаррі та принц Вільям сидять разом на сходах Гайгроув-гауса в армійській формі, 18 липня 1986 року в Тетбері, Англія.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Фото з цієї фотосесії, рік невідомий.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Ще одна фотосесія в Кенсінгтонському палаці в Лондоні, на фото з хлопчиків знято з їхнім батьком принцем Чарльзом.

Принци Вільям і Гаррі з батьком Чарльзом / Фото: Getty Images

Фото із сімейної фотосесії у саду Гайгроув-гаус у Глостерширі, 18 липня 1986 року. Вільям одягнений у футболку Даллас Ковбойз.

Принци Вільям і Гаррі з мамою Діаною / Фото: Getty Images

А це брати грають на коні-гойдалці у своїй ігровій кімнаті в Кенсінгтонському палаці.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

На цьому фото хлопці разом зі своєю мамою Діаною на лижному відпочинку в Леху, Австрія, 30 березня 1993 року.

Принци Вільям і Гаррі та їхня мама принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам теплі фото принців із їхнього дорослого життя.

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