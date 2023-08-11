Були подругами і наслідували одна одну: принцеса Діана та Сара Йоркська носили схожі капелюхи

Сара Йоркська і принцеса Уельська були найкращими подругами, поки не посварилися і часто наслідували одна одну, підбираючи образи для виходів у світ.

Принцеса Діана якось була заскочена на прогулянці під час свого офіційного туру Дубаєм. Того дня вона була одягнена у біло-блакитний костюм та капелюх до тону із синім пером. Із образом добре гармонували сині сапфірові сережки принцеси Діани.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Сара Йоркська підібрала схожий головний убір, але тільки іншого кольору, коли виходила з дочкою принцесою Євгенією із церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, де 23 грудня 1990 року хрестили дев'ятимісячну дитину.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Сара Йоркська під час інтерв'ю відповіла, що думає про Гаррі та Меган. А ще раніше розповідала, як би принцеса Діана ставилася до дружин своїх синів. На думку Сари, принцеса Діана дуже пишалася б обома своїми синами, у цьому немає сумнівів.

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