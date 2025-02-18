Були щасливі й засмаглі: молоді принц Анрі та принцеса Марія Тереза ​​під час медового місяця

1981 року в День усіх закоханих одружився принц Люксембургу Анрі, який згодом став великим герцогом Люксембургу. Обраницею спадкоємця була Марія Тереза — уродженка Куби. Весілля спадкового принца та його коханої відбулося в Соборі Люксембурзької Богоматері, і наречена того дня була одягнена у вбрання від іменитого французького бренду Balmain.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Фото: Getty Images

Після розкішної церемонії пара вирушила в медовий місяць і обрала для відпочинку Багамські острови, ймовірно, щоб сховатися від очей папараці. Проте все ж існує одна фотографія молодят, якою вони колись поділилися — знімок зроблений на яхті в морі. Анрі та Марія Тереза сидять, обійнявшись, у пляжному одязі. На знімку вони дуже щасливі та засмаглі.

Принц Анрі та принцеса Марія Тереза ​​1981 року / Фото: Getty Images

Від того дня минуло вже 44 роки і пара досі у шлюбі. У них народилося п'ятеро дітей і вже є кілька онуків. Великим герцогом Люксембургу Анрі став 7 жовтня 2000 року після зречення від влади свого батька — герцога Жана.

Марія Тереза, велика герцогиня Люксембургу, та Анрі, великий герцог Люксембургу / Фото: Getty Images

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