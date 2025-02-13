Були у стильних пальтах: віцепрезидент США з дружиною і дітьми відвідав Собор Паризької Богоматері

Джей Ді Венс із робочим візитом приїхав до Франції. У цій поїздці його супроводжує родина.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс відвідали Собор Паризької Богоматері у Парижі. Разом із ними були їхні діти – донька Мірабель і сини Еван і Вівек.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Джей Ді був одягнений у чорне пальто, джинси і бежеві замшеві туфлі, Уша – у пальто кольору хакі, чорну сукню, щільні колготи і чорні ботильйони на стійких підборах.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

На Мірабель було пончо кольору бургунді, а на Евані і Вівеку – темно-сині двобортні пальта із золотими ґудзиками.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Уша Венс на зустріч із президентським подружжям Макронів одягла атласну сукню міді приглушеного сіро-блакитного відтінку з драпування зверху і V-подібним вирізом.

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