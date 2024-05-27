Були в центрі уваги: онук Грейс Келлі прийшов на гонку Формули-1 із дружиною-аристократкою

Вони гарна та дуже стильна пара.

Онук легендарної обожнюваної багатьма княгині Монако Грейс Келлі — 36-річний П'єр Казірагі — знову опинився в центрі уваги. Разом з дружиною Беатріче Борромео він відвідав Гранпрі Монако — гонку Формули-1 у Монте-Карло — одну з найпрестижніших у світі гонок.

Для заходу П'єр одягнув сірий костюм, лофери та білу сорочку і з краваткою, а ось його дружина була з ніг до голови у Dior.

На 38-річній Беатріче була сукня міді в принт "собачий зуб", яку вона носила у поєднанні з чорними балетками, сумкою та сонцезахисними окулярами.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

Також аристократку помітили у джинсовій сукні, яка теж була від Dior. Це було лаконічне та повсякденне вбрання, яке вона поєднала з чорною сумкою та босоніжками. Завершували образ також сонцезахисні окуляри.

Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

А ось кількома днями раніше подружжя вийшло разом на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вони мали чудовий вигляд і трималися за руки.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

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