Були в капелюхах і гарних сукнях: грецькі принцеси на кінних перегонах в Аскоті

У Великій Британії продовжуються королівські кінні перегони в Аскоті і цього року захід відвідала і грецька королівська родина: принцеса Марі-Шанталь — дружина кронпринца Павлоса, а також її дочка принцеса Марія-Олімпія.

Марі-Шанталь поділилася знімками із заходу у Instagram. На фото вона позувала у світлій сукні з рукавами від бренду Mary Katrantzou. Допонила кронпринцеса образ капелюхом з широкими крисами від Philip Treacy, який прикрашала також велика квітка.

Принцеса Марія-Олімпія ж обрала для заходу жовту сукню без рукавів від Emilia Wickstead, яку також доповнила капелюшком.

Нагадаємо, що цього року Павлос та Марі-Шанталь відсвяткують свою 29-ту річницю весілля. Пара одружилася 1 липня 1995 року. До вівтаря Марі-Шанталь йшла у весільній сукні, створеній брендом Valentino, її вартість становила 225 тисяч доларів.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

До речі, окрім Марії-Олімпії у пари також є ще чотири сини: Костянтин-Алексіос, Ахілес-Андреас, Одіссеас-Кімон та Арістідіс-Ставрос. Іноді жінка ділиться знімками своєї великої красивої родини в соцмережі.

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