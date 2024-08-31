Були в ніжному сатині: дочки Марити Луїзи потрапили під приціл папараці дорогою на весілля

31 серпня відбулося весілля норвезької принцеси Марти Луїзи. 52-річна жінка вийшла заміж за Дюрека Верретта – американського шамана та духовного цілителя.

Однак до цих стосункыв вона була одружена з письменником Арі Беном, від якого народила трьох дочок: Мод Ангеліку Бен, Леа Айседору Бен та Емму Таллулу Бен. У день весілля матері всі вони прибули на свято, щоб підтримати її.

Дочки принцеси одягли на свято сатинові сукні ніжно-кремового відтінку, які хоч і були трохи різних фасонів, але все одно виконані в одному стилі. Свої образи вони доповнили сумочками, однаковими підвісками на шиї у вигляді сердець, а також зачісками та квітковими прикрасами на руках.

Дочки принцеси Марти Луїзи / Фото: Getty Images

З батьком дівчат Марта Луїза розлучилася 2017 року. Розлучення пари стало першим в історії сучасної королівської родини Норвегії. 25 грудня 2019 року в Різдво Арі Бен наклав на себе руки через проблеми, викликані алкоголізмом і розладами психічного здоров'я.

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