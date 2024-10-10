Були закохані: який вигляд мали в молодості батьки принцеси Діани

Брат принцеси Діани опублікував не видане раніше фото їхніх батьків у своєму Instagram і написав, що у 60-х вони були неймовірно закохані одне в одного.

Френсіс Рут Рош та Джон Спенсер — батьки принцеси Діани / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Ми знайшли ще кілька знімків тих часів, на яких можна роздивитися, який вигляд мала мати Чарльза і Діани в молодості.

На одному з фото граф Джон Спенсер одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика зображений поруч із красунею-дружиною Френсіс, одягненою у вечірню сукню без бретельок на якомусь світському заході. Графиня Спенсер любила носити перлинні прикраси, того вечора на її шиї красувалося тонке перлинне намисто з трьох ниток, на сукні була пришпилена брошка з блискучого каміння, а у вухах були сережки-люстри.

Джон, граф Спенсер та Френсіс Рут Рош — батьки принцеси Діани / Фото: Getty Images

А це портретне фото було зроблено за день до їхнього весілля. Віконт Елторп, син графа та графині Спенсер, зі своєю нареченою, вісімнадцятирічною високоповажною Френсіс Рош, дочкою лорда та леді Фермой, за день до їхнього весілля, 31 травня 1954 року. На Френсіс сукня з бантом на грудях, перлинне намисто на шиї і сережки-цвяшки з перлів у вухах, а на пальці виблискує заручальна каблучка з діамантом.

Джон, граф Спенсер та Френсіс Рут Рош — батьки принцеси Діани / Фото: Getty Images

У шлюбі у Джона та Френсіс народилося п'ятеро дітей, але він не був щасливим, як стверджувала у своїй біографії принцеса Діана (дочка Спенсерів).

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