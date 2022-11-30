Було – стало: волонтери показали, як відбудували зруйнований будинок багатодітної родини з Калинівки

На Київщині волонтери з нуля відновили оселю родини, яка вижила після падіння російської авіабомби.

Будинок багатодітної родини з Калинівки, який у лютому постраждав від авіабомбардуваня, повністю відновлено. Команда волонтерів, меценатів і будівельників змогла зробити це в рекордно стислі терміни.

28 лютого за кілька метрів від будинку родини, яка виховує трьох усиновлених дітей, впала російська авіабомба. Вибухова хвиля майже знищила дім, який подружжя будувало 20 років.

Після зимової трагедії родина два тижні жила у практично зруйнованому будинку. Потім батько з дітьми потроху розпочали наводити лад, та самотужки відновити будинок після катастрофічних руйнувань їм було не до снаги.

На допомогу прийшли волонтери громадської організації "Медіаоборона", яка допомагає українцям повернутися додому. У відновленні будинку брали участь близько 10 осіб.

Власниця будинку зізнається, що до кінця не могла повірити в те, що її оселю безкоштовно та швидко приведуть до ладу.

Та натомість родина отримала не розчарування, а будинок з нуля. На відновлення зруйнованої оселі будівельникам знадобилося лише півтора місяця.

"Дах довелося міняти повністю, він був знищений вщент. Фасаду майже не було. Сам дах був увесь розвалений, розбитий. Весь шифер був поламаний, вікна всі були побиті. На перший погляд, будинок треба було зносити", – кажуть будівельники.

Важливим завданням для фахівців було не просто відремонтувати будівлю. Аби ці стіни родина знову могла називати домом, необхідно було зробити ще і внутрішній ремонт – а це додаткові час і гроші. Надскладне завдання, але воно не злякало волонтерів "Медіаоборони". Влітку вони взялися до пошуку зруйнованих будинків і забудовників, які б змогли їх відновити на добровільних засадах. Першим відгукнувся меценат із Вінниці Володимир Хоменко, який надав і робочі руки, і будматеріали.

Бригада будівельників зізнається, що намагалася зробити все так, аби родина Лук'янців могла знову почуватися затишно.

Допоки тривав ремонт, Світлана з дітьми мешкала у родичів, а Леонід допомагав будівельникам, як міг.

"Мені сподобалося все: дах чудовий, кімнати розкішні. Це просто новий будинок, тут зовсім інша енергетика. У мене навіть більше сил з'явилося. Я після того бомбардування не уявляла, як далі жити, як це все піднімати. А зараз у нас багато планів – на вулиці хочемо посадити квіти та грядки. І тато хоче сарай збудувати", – ділитися планами Світлана Лук'янець.

Формально будинок просто відремонтували. Насправді – повернули людям дім. Нарешті родина почувається у власному домі в затишку. Знову, як до війни.

"Раніше я боялася заходити до власної кімнати, а зараз мені тут дуже подобається, і вже не страшно. Боялася, бо була зламана стінка, багато сипалося, інколи думала, що може впасти і на мене", – розповідає донька Леоніда та Світлани Валерія.

Тепер, завдяки зусиллям небайдужих людей, родина зустрічає зиму у власному будинку.

"В Калинівці ми закінчили відновлення будинку, зробили це в найстисліші терміни. Накрили новим дахом, відновили стіни", – розповів засновник проєкту "Медіаоборона" Олександр Дубінський.

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