Було весело: герцогиня Кейт покаталася на гірці в Ігровій лабораторії Лего

Вчора у герцогині Кембриджської розпочався дводенний візит до Данії.

Першим місцем, куди приїхала Кетрін, був Університет Копенгагена, де Кейт ознайомиться з дослідницьким проєктом Copenhagen Infant Mental Health Project, спрямованим на підтримку емоційного добробуту дітей та їхніх сімей.

Після цього герцогиня Кембриджська відвідала Ігрову лабораторію Фонду Лего. Там у Кейт була зустріч із керівниками національної програми, яка навчає студентів допомагати дітям освоювати життєві навички у процесі гри.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Фотографи зробили дуже кумедні кадри на цьому заході. Кетрін дізналася, що деякі співробітники користуються гіркою замість сходів, і сама вирішила спробувати з'їхати з такої гірки. Вийшло досить кумедно.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

У розмові з присутніми герцогиня розповіла, що її діти дуже люблять грати в лего, і сама вона часто приєднується до них у цій справі. Казала, що діти засмутилися, дізнавшись, що їхня мама їде в таке місце і не бере їх із собою.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Кейт мала чудовий вигляд в червоному жакеті з твіду від Zara, чорних штанях від Roland Mouret, білій блузці від Me+EM і туфлях від улюбленої марки Gianvito Rossi. В руках у Кетрін була її улюблена чорна сумка від Aspinal of London. На шиї у герцогині красувалася золота підвіска з перлиною від Monica Vinader і вона одягла сережки від дансько-ірландського дизайнера Daniella Draper та Annoushka, також із перлинними підвісками.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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