Було весело: принцеса Марі та принц Йоагім поділилися фото з "Ігор" Invictus, а принц Гаррі зробив фото з українцями

Принцеса Марі та принц Йоагім провели кілька днів у Канаді, приєднавшись до принца Гаррі на Invictus Games 2025.

Раніше ми показували, що данська пара відвідала гру у волейбол у конференц-центрі Ванкувера, також вони зустрілися з данською командою спортсменів та побували на кількох тренуваннях.

У Instagram данської королівської родини подружжя поділилося ще знімками і написало:

"Дякуємо за цей час, Invictus Games.

Принц Йоагім та принцеса Марі на Invictus Games / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Це був чудовий та життєстверджуючий досвід! Ми неймовірно пишаємося нашими учасниками та сім'ями та друзями, які їх супроводжують.

Принц Йоагім та принцеса Марі", — йдеться у повідомленні під одним постом.

Принц Йоагім та принцеса Марі на Invictus Games / Фото: Данська королівська родина/Instagram

А під іншим постом палац повідомив про те, що "Їхні Королівські Високості принц Йоагім та принцеса Марі відвідали низку змагань у межах Invictus Games у Канаді, щоб підтримати данських учасників. Після двох матчів принц та принцеса відвідали прийом для данських учасників, їхніх родичів та офіційних осіб".

Принц Йоагім та принцеса Марі на Invictus Games / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Данська команда була представлена на всіх "Іграх нескорених" від моменту їхнього заснування принцом Гаррі 2014 року. Данські спортсмени в основному складаються з солдатів, які раніше служили, отримали фізичні або психічні травми під час служби.

Принц Гаррі, принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю принц Гаррі відвідав церемонію закриття "Ігор", де виступив із промовою. Герцог Сассекський високо оцінив стійкість та товариство військовослужбовців, які взяли участь у "Іграх" 2025 року, а також висловився про перспективи проведення "Invictus Games" 2027 року у Бірмінгемі.

Принц Гаррі на Invictus Games 2025 із членами збірної України / Фото: Getty Images

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