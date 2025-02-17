Було весело: принцеса Марі та принц Йоагім поділилися фото з "Ігор" Invictus, а принц Гаррі зробив фото з українцями

Принцеса Марі та принц Йоагім провели кілька днів у Канаді, приєднавшись до принца Гаррі на Invictus Games 2025.
Раніше ми показували, що данська пара відвідала гру у волейбол у конференц-центрі Ванкувера, також вони зустрілися з данською командою спортсменів та побували на кількох тренуваннях.
У Instagram данської королівської родини подружжя поділилося ще знімками і написало:
"Дякуємо за цей час, Invictus Games.
Це був чудовий та життєстверджуючий досвід! Ми неймовірно пишаємося нашими учасниками та сім'ями та друзями, які їх супроводжують.
Принц Йоагім та принцеса Марі", — йдеться у повідомленні під одним постом.
А під іншим постом палац повідомив про те, що "Їхні Королівські Високості принц Йоагім та принцеса Марі відвідали низку змагань у межах Invictus Games у Канаді, щоб підтримати данських учасників. Після двох матчів принц та принцеса відвідали прийом для данських учасників, їхніх родичів та офіційних осіб".
Данська команда була представлена на всіх "Іграх нескорених" від моменту їхнього заснування принцом Гаррі 2014 року. Данські спортсмени в основному складаються з солдатів, які раніше служили, отримали фізичні або психічні травми під час служби.
Нагадаємо, у неділю принц Гаррі відвідав церемонію закриття "Ігор", де виступив із промовою. Герцог Сассекський високо оцінив стійкість та товариство військовослужбовців, які взяли участь у "Іграх" 2025 року, а також висловився про перспективи проведення "Invictus Games" 2027 року у Бірмінгемі.
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