Було й таке: як з Кейт Міддлтон жартували її королівські родичі

Публіка висловила принцесі величезну підтримку після того, як минулого року Кейт оголосила про діагноз рак. Весь минулий рік Кетрін практично не з'являлася на публічних заходах королівської родини, а цього року повернулася, оголосивши про ремісію.

Зараз Кетрін поводиться дуже впевнено на королівських заходах, але так було не завжди. Після її весілля з принцом Вільямом 2011 року члени королівської родини жартували з неї через її невміння спілкуватися з публікою.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Під час інтерв'ю ВВС, присвяченого 90-річчю покійної королеви Єлизаветі II 2016 року, Кейт Міддлтон розповіла, що сім'я жартувала з неї з приводу її публічних прогулянок, стверджуючи, що вона "занадто багато часу витрачає на спілкування" з представниками громадськості.

Тоді в інтерв'ю дружина принца Вільяма сказала: "Я думаю, що прогулянки — це справжнє мистецтво. Усі в сім'ї дражнять мене, що я занадто багато базікаю, тож, думаю, мені ще потрібно трохи більше дізнатися і засвоїти кілька порад".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Минулого тижня принцеса Уельська та її чоловік відвідали Південний Уельс, де Кейт була помічена вітаючи представників громадськості. Незважаючи на зливу, Кейт не тільки тиснула руки людям, а й спілкувалася з шанувальниками. Очевидно, що через чотирнадцять років життя в королівській сім'ї вона опанувала не лише мистецтво реверансів, а й навчилася спілкуватися з публікою.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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