Було й таке: як з Кейт Міддлтон жартували її королівські родичі

Сьогодні принцеса Уельська є однією з найпопулярніших членів британської королівської родини.
Публіка висловила принцесі величезну підтримку після того, як минулого року Кейт оголосила про діагноз рак. Весь минулий рік Кетрін практично не з'являлася на публічних заходах королівської родини, а цього року повернулася, оголосивши про ремісію.
Зараз Кетрін поводиться дуже впевнено на королівських заходах, але так було не завжди. Після її весілля з принцом Вільямом 2011 року члени королівської родини жартували з неї через її невміння спілкуватися з публікою.
Під час інтерв'ю ВВС, присвяченого 90-річчю покійної королеви Єлизаветі II 2016 року, Кейт Міддлтон розповіла, що сім'я жартувала з неї з приводу її публічних прогулянок, стверджуючи, що вона "занадто багато часу витрачає на спілкування" з представниками громадськості.
Тоді в інтерв'ю дружина принца Вільяма сказала: "Я думаю, що прогулянки — це справжнє мистецтво. Усі в сім'ї дражнять мене, що я занадто багато базікаю, тож, думаю, мені ще потрібно трохи більше дізнатися і засвоїти кілька порад".
Минулого тижня принцеса Уельська та її чоловік відвідали Південний Уельс, де Кейт була помічена вітаючи представників громадськості. Незважаючи на зливу, Кейт не тільки тиснула руки людям, а й спілкувалася з шанувальниками. Очевидно, що через чотирнадцять років життя в королівській сім'ї вона опанувала не лише мистецтво реверансів, а й навчилася спілкуватися з публікою.
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