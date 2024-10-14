"Було її шкода": колишній охоронець розповів, чого боялася Меган Маркл, коли жила в королівській родині

Колишній охоронець Меган і Гаррі розповів пресі про те, якою була герцогиня Сассекська, коли жила в королівській родині.

Стів Девіс, який працював з Меган Маркл, коли вона вперше приєдналася до королівської родини, поговорив з журналом Touch Magazine і розповів, що йому "було шкода її", коли вона стала членом королівської родини.

Охоронець Сассекських розповів про переживання, з якими вона мала справу під час його роботи.

"У неї була параноя. За нами всюди слідували люди", – сказав чоловік в інтерв'ю.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

З цього твердження можна зробити висновок, що принц Гаррі описував правду у своїх мемуарах "Запасний", розповідаючи про те, як їх із дружиною постійно переслідували папараці, він боявся повторення історії (йдеться про смерть принцеси Діани, матері Гаррі, яка загинула, тікаючи від фотографів).

Колишній співробітник Гаррі та Меган розкритикував твердження про те, що герцогиня "знущалася" зі свого персоналу, і сказав, що Меган справляла враження "хорошої людини", якій подобалося "працювати з благодійними організаціями та вигулювати своїх собак”.

Коментар з'явився у ЗМІ після того, як герцогиню Меган назвали "диктаторкою на високих підборах" у статті для американського видання Hollywood Reporter, де Маркл розкритикували за нібито неадекватне ставлення до персоналу, з яким вона працювала на той час.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітники Меган і Гаррі висловилися публічно про роботу з парою та стали на захист герцогині.

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