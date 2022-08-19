Булочки з родзинками: таліби пропонують обмінювати російську нафту на сухофрукти та лікарські трави

Росія стрімко занурюється у середньовіччя, інколи ж і значно глибше. Відсутність доступу до міжнародних фінансових ринків, складнощі з купівлею валюти та інші неприємності санкцій змушують країну-агресора повернутися до бартерних відносин, а по суті, до старого доброго і десь навіть первісного натурального обміну з такими ж країнами-ізгоями.

В інтерв'ю російському агентству новин міністр промисловості і торгівлі Афганістану Нуріддін Азізі Кабул повідомив, що країна готова обмінювати російські нафтопродукти на родзинки, лікарські трави та корисні копалини.

Чиновник зазначив, що Афганістан "історично" імпортує багато сухофруктів у РФ і може надсилати сотні тонн такої продукції. Крім цього, Росія потребує сировини для медпрепаратів, а вона зараз коштує дорого. "У пріоритеті у нас — здійснювати імпорт російських товарів за бартерною схемою", — наголосив він.

Раніше колонізатори прагнули поміняти у "дикунів" золото на скляні намиста. Згодом ця формула обміну стала ідіомою, що означає угоду, в якій хтось економічно і культурно розвиненіший хоче обдурити наївного і довірливого партнера, вимінявши щось цінне на сміття.

Зараз у ролі "дикуна" опинилася остання імперія Європи, а в ролі хитрого колонізатора — уряд Талібов, який буквально пропонує міняти чорне золото на родзинки, урюк і, умовно кажучи, квіти ромашки.

Комізм ситуації посилювався тим, що в Росії Талібан, який прийшов до влади в Афганістані, визнаний терористичною організацією, але, незважаючи на це, російський уряд запрошує талібів на економічний форум і заявляє, що готовий задовольнити потреби талібів у зерні та нафтопродуктах, а також почав надавати їм гуманітарну допомогу.

Так що, цілком імовірно, що в Росії скоро не залишиться багатьох життєво важливих товарів і продуктів, зате родзинки в булочках будуть точно.

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