Суспільство
288
2 хв

Були у чорних вбраннях: Володимир та Олена Зеленські взяли участь у пам'ятній церемонії

Президентське подружжя вшанувало пам'ять загиблих у Революції Гідності.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир та Олена Зеленські

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з нагоди Дня Гідності і Свободи вшанували пам’ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Подружжя встановило лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Володимир та Олена Зеленські

«Сьогодні День Гідності та Свободи — і це передусім для українців ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості.

З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе.

Слава Україні! Слава кожному українському герою!» — йдеться у спільному дописі Володимира та Олени Зеленських у соцмережі.

Володимир та Олена Зеленські

Перша леді з’явилася там у чорному вбранні. На ній було коротке пальто вільного крою, широкі штани і лофери на грубій підошві.

Володимир та Олена Зеленські

Президент також був одягнений у все чорне: куртку з накладними кишенями, светр із високою горловиною, штани і кросівки.

Володимир та Олена Зеленські

288
