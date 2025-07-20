Були в небезпеці: як охорона Чарльза і Каміли відреагувала на загрозу для монарха і його дружини

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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Під час візиту короля і королеви на острів королівське подружжя зіткнулося з загрозою безпеці і було терміново доставлене у безпечне місце. Вони із задоволенням спілкувалися з торговцями в центрі Сент-Гелієра, коли виникла загроза, і поліцейська охорона терміново провела їх до готелю Pomme D’or. Через деякий час вони вийшли з готелю та відновили заплановані заходи.

Щойно район було визнано безпечним, їм дозволили відновити зустрічі на вулиці. Пізніше стало відомо, що інцидент був не реальною загрозою, а просто якась людина розлякувала птахів на даху, пише express.co.uk.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Головний інспектор поліції штату Джерсі Марк Гефі вперше висловився з приводу інциденту.

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«Головне в той момент — доставити короля і королеву туди, де ми впевнені в їхній повній безпеці, і це було зроблено дуже швидко», — сказав він. «Офіцери, які відповідали за вогнепальну зброю, втрутилися та взяли ситуацію під контроль. Це була хибна тривога. Наскільки я розумію, хтось був на даху і намагався налякати птахів.

«Я не думаю, що в таких ситуаціях можна занадто гостро реагувати, тому що безпека короля і королеви має першорядне значення, всі задіяні офіцери просто дотримувалися своєї підготовки».

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Загроза безпеки виникла під час дводенної поїздки короля та королеви на Нормандські острови у липні минулого року.