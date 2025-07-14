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Були в схожих образах: принц Вільям з сином Джорджем на трибунах Вімблдона
Принц Вільям із сім’єю відвідав фінальний день змагань у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні у неділю.
Ми вже показували вам образи принцеси Кейт і принцеси Шарлотти, але не можемо оминути чоловіків — майбутнього короля Вільяма та його старшого сина Джорджа.
Вони обидва прибули на тенісному турнірі у темно-синіх класичних костюмах. У Вільяма костюм був трохи світліший і з двобортним піджаком, а у Джорджа темнішого кольору. Вільям носив білу сорочку і краватку в цятку, а принц Джордж одягнув блакитну і краватку в смужку. Батько та син були зосереджені на грі.
Під час заходу 11-річний Джордж також зізнався, що грає непогано у теніс.
Уся сім’я зібралася разом, щоб подивитися, як чинний чемпіон Карлос Алькарас грає з італійцем Янніком Сіннером на Центральному корті, де перемогу здобув Яннік, а принцеса Уельська вийшла на корт вручити йому нагороду.