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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Були в схожих образах: принц Вільям з сином Джорджем на трибунах Вімблдона

Принц Вільям із сім’єю відвідав фінальний день змагань у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні у неділю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принц Джордж

Принц Вільям і Принц Джордж / © Getty Images

Ми вже показували вам образи принцеси Кейт і принцеси Шарлотти, але не можемо оминути чоловіків — майбутнього короля Вільяма та його старшого сина Джорджа.

Вони обидва прибули на тенісному турнірі у темно-синіх класичних костюмах. У Вільяма костюм був трохи світліший і з двобортним піджаком, а у Джорджа темнішого кольору. Вільям носив білу сорочку і краватку в цятку, а принц Джордж одягнув блакитну і краватку в смужку. Батько та син були зосереджені на грі.

Принц Вільям і Принц Джордж / © Getty Images

Принц Вільям і Принц Джордж / © Getty Images

Під час заходу 11-річний Джордж також зізнався, що грає непогано у теніс.

Уся сім’я зібралася разом, щоб подивитися, як чинний чемпіон Карлос Алькарас грає з італійцем Янніком Сіннером на Центральному корті, де перемогу здобув Яннік, а принцеса Уельська вийшла на корт вручити йому нагороду.

Принц Вільям і принц Джордж, принцеса Кейт і принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принц Вільям і принц Джордж, принцеса Кейт і принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Кейт вручила приз Янніку Сіннеру / © Associated Press

Принцеса Кейт вручила приз Янніку Сіннеру / © Associated Press

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