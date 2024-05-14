"Бути мамою завжди було моєю мрією": Меган Маркл розповіла про дітей – Арчі та Лілі

Меган Маркл під час візиту до Нігерії розповіла трохи про своїх дітей – Арчі та Лілібет.

У Меган Маркл і принца Гаррі двоє дітей, старшому принцу Арчі цього місяця виповнилося п'ять років, а його молодшій сестрі Лілі в червні виповниться три роки.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

У бесіді герцогиня розповіла про свій досвід материнства і про те, що з появою в її житті дітей вона зрозуміла, що того балансу, який був у її житті, більше немає, але є новий баланс, який постійно змінюється.

"Бути мамою завжди було моєю мрією. І мені так пощастило, що в нас двоє красивих, здорових, дуже балакучих і милих дітей. Мені подобається бути мамою", — сказала герцогиня Сассекська.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

У неділю, Меган також отримала привітання до Дня матері від заступника голови та президента благодійної організації, колишньої зірки НБА Масаї Уджирі, який звернувся до Меган і згадав свою власну дружину, сказавши: "Я хочу побажати вам щасливого Дня матері. Іноді нам важко бути вдалині від наших дітей та сім'ї", — цитує його слова видання People.

Нагадаємо, після візиту до Абуджу Меган і Гаррі вирушили до Лагосу, де на них чекало кілька заходів.

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