Був без дружини: короля Данії Фредеріка X заскочили фотографи на Вімблдонському тенісному турнірі

Король Фредерік X / © Associated Press

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Короля Фредеріка X заскочили на Вімблдоні у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету. Монарх був у сіро-зеленому піджаку, пісочних штанях, блакитній сорочці та з краватці. Його дружина королева Мері не супроводжувала чоловіка на заході.

Згідно з календарем данської королівської родини, Фредерік X перебуває у відпустці до 13 липня, а його син, 19-річний спадкоємець принц Крістіан, виконує обов’язки регента без батька.

Король Фредерік X / © Associated Press

В даний час у розкладі Мері немає жодних запланованих заходів, тому, швидше за все, пара вирішила на якийсь час піти з поля зору громадськості до щорічної літньої поїздки до палацу Гростен у Південній Ютландії.

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Король Фредерік X / © Associated Press

Нагадаємо, вчора на Вімблдоні також з’явилися Керол і Майкл Міддлтони, герцогиня Глостерка та герцогиня Единбурзька.