- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
Був сам за кермом: короля Чарльза з дружиною Каміллою зазнімкували папараці
Королівське подружжя у вихідні відвідало службу у церкві Краті-Кірк, у Шотландії.
Вікенд король Чарльз та його дружина королева Камілла проводять у Балморалі — сімейному шотландському маєтку, який так любила покійна мати короля — Єлизавета II.
У неділю Чарльза і Каміллу сфотографували в автомобілі дорогою на церковну службу, яку монарх зазвичай відвідує в Краті-Кірк, що неподалік Балморала.
Король був сам за кермом, він махав рукою людям, його дружина сиділа поряд на пасажирському сидінні і теж мило усміхалася. Було видно, що королева одягла капелюшок і хустку на шию, також у неї на обличчі був макіяж, а волосся було укладено в зачіску, а у вухах сережки-висячки з перлів.
Нагадаємо, буквально вчора стало відомо, що королева в смутку через раптову смерть її близької подруги.