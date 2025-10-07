ТСН у соціальних мережах

295
1 хв

Був сам за кермом: короля Чарльза з дружиною Каміллою зазнімкували папараці

Королівське подружжя у вихідні відвідало службу у церкві Краті-Кірк, у Шотландії.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Вікенд король Чарльз та його дружина королева Камілла проводять у Балморалі — сімейному шотландському маєтку, який так любила покійна мати короля — Єлизавета II.

У неділю Чарльза і Каміллу сфотографували в автомобілі дорогою на церковну службу, яку монарх зазвичай відвідує в Краті-Кірк, що неподалік Балморала.

Король Чарльз і королева Камілла дорогою до церкви / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла дорогою до церкви / © Getty Images

Король був сам за кермом, він махав рукою людям, його дружина сиділа поряд на пасажирському сидінні і теж мило усміхалася. Було видно, що королева одягла капелюшок і хустку на шию, також у неї на обличчі був макіяж, а волосся було укладено в зачіску, а у вухах сережки-висячки з перлів.

Нагадаємо, буквально вчора стало відомо, що королева в смутку через раптову смерть її близької подруги.

295
