Був сам за кермом: принца Вільяма заскочили біля госпіталю, де перебуває його дружина Кейт

У середу Кенсінгтонський палац оголосив, що 42-річна принцеса Уельська напередодні перенесла планову операцію на черевній порожнині.

Лондонська клініка, де робили операцію принцесі Уельській / Фото: Getty Images

Її чоловіка принца Вільяма сфотографували біля приватної лондонської клініки близько 12:35 за місцевим часом у четвер. Він був за кермом свого авто та у супроводі охорони.

Раніше палац повідомляв, що принц Вільям скасував деякі найближчі заходи, оскільки планує проводити якнайбільше часу з Кейт, поки вона одужує після госпіталізації. Він буде також зосереджений на їхніх дітях – принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї, не без допомоги няні, звичайно.

Принц Вільям приїхав відвідати дружину Кейт у клініці The London Clinic / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що біля клініки, де перебуває принцеса Уельська вже чергують папараці. Ймовірно, саме для того, щоб робити фото тих, хто приїжджає до госпіталю провідати принцесу.

Читайте також: