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Був струнким красенем: архівні фотографії короля Гаральда у молоді роки
У п’ятницю, 28 серпня, Королівський палац в Осло підтвердив, що король Гаральд помер о 6:35 ранку за місцевим часом того ж дня в університетській лікарні Осло — Rikshospitalet.
Монарху було 89 років і він лише один день на дожив до 58-ї річниці весілля зі своєю дружиною Сонею.
«Із глибоким сумом ми повідомляємо, що Його Величність король Гаральд помер», — йдеться в заяві палацу.
Королівський прапор на даху палацу приспустили до половини флагштока на знак жалоби за королем. Смерть монарха настала після того, як минулого тижня його госпіталізували через захворювання крові. Новим королем Норвегії став його єдиний син — Гокон, який тепер носитиме ім’я Гокон VIII.
Але Гаральд прожив довге та гарне життя сповнене багатьох приємних сімейних моментів, адже після себе залишив двох дітей та онуків. Пам’ятатимуть його також як найпростішого у спілкуванні та найбільш відкритого до всіх монарха Європи.
«Норвежці — це дівчата, які кохають дівчат, хлопці, які кохають хлопців, і дівчата та хлопці, які кохають одне одного», — сказав Гаральд у своїй промові 2016 року, висловлюючи підтримку правам ЛГБТК+.
Відзначаючи норвежців усіх віросповідань, він додав, що його співвітчизники вірять «у Бога, в Аллаха, у всесвіт — і ні в що».
«Не завжди легко сказати, звідки ми родом і якої ми національності. Дім — там, де наше серце», — продовжив Гаральд. «Іншими словами, — сказав він, — Норвегія — це ви. Норвегія — це ми».
Це разюче відрізняється від світу, у якому Гаральд народився 21 лютого 1937 року.