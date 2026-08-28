Був струнким красенем: архівні фотографії короля Гаральда у молоді роки

Король Гаральд / © Getty Images

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Монарху було 89 років і він лише один день на дожив до 58-ї річниці весілля зі своєю дружиною Сонею.

«Із глибоким сумом ми повідомляємо, що Його Величність король Гаральд помер», — йдеться в заяві палацу.

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Гаральд і Соня у день заручин, 1968 рік / © Getty Images

Королівський прапор на даху палацу приспустили до половини флагштока на знак жалоби за королем. Смерть монарха настала після того, як минулого тижня його госпіталізували через захворювання крові. Новим королем Норвегії став його єдиний син — Гокон, який тепер носитиме ім’я Гокон VIII.

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Але Гаральд прожив довге та гарне життя сповнене багатьох приємних сімейних моментів, адже після себе залишив двох дітей та онуків. Пам’ятатимуть його також як найпростішого у спілкуванні та найбільш відкритого до всіх монарха Європи.

Гаральд у день його народження, 21 лютого 1958 року, коли йому виповнився 21 рік / © Getty Images

«Норвежці — це дівчата, які кохають дівчат, хлопці, які кохають хлопців, і дівчата та хлопці, які кохають одне одного», — сказав Гаральд у своїй промові 2016 року, висловлюючи підтримку правам ЛГБТК+.

Відзначаючи норвежців усіх віросповідань, він додав, що його співвітчизники вірять «у Бога, в Аллаха, у всесвіт — і ні в що».

«Не завжди легко сказати, звідки ми родом і якої ми національності. Дім — там, де наше серце», — продовжив Гаральд. «Іншими словами, — сказав він, — Норвегія — це ви. Норвегія — це ми».

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Це разюче відрізняється від світу, у якому Гаральд народився 21 лютого 1937 року.

Принц Гаральд та його сестри, принцеса Астрід і принцеса Рагнгільд / © Getty Images

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