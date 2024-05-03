Був там сам: принц Вільям провів день народження дочки Шарлотти у несподіваному місці

Принц Вільям у день народження своєї дочки Шарлотти ходив на матч своєї улюбленої команди.

Принца Уельського бачили на трибунах, коли "Астон Вілла" грала з грецьким "Олімпіакосом".

2 травня принцесі Шарлотті виповнилося 9 років. Цього дня її батько був помічений на матчі, в якому зіграла його улюблена команда "Астон Вілла" у Бірмінгемі. Клуб приймав грецьку команду "Олімпіакос".

Принц Уельський є відомим уболівальником команди і часто бере із собою на футбол старшого сина принца Джорджа. Але цього разу він був один. І команда "Астон Вілла" програла з рахунком 4-2.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Як відсвяткували день народження дочки Уельські цього дня, не відомо. Швидше за все у вузькому сімейному колі. Кейт поділилася в соцмережах новою фотографією дочки, а шанувальники помітили, як принцеса віддала шану королеві Єлизаветі II.

Принцеса Шарлотта / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

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