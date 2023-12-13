Був у центрі уваги: президент Зеленський зустрівся з королівською родиною Норвегії

Під час візиту до Норвегії президент України Володимир Зеленський зустрівся із членами норвезької королівської родини.

На прийом до Королівського палацу в Осло Зеленський приїхав у тому самому образі, в якому виступав на пресконференції в Норвегії. На ньому була чорна толстовка, штани кольору гакі з накладними кишенями та черевики.

Король Норвегії Гаральд V одягнув темно-синій класичний костюм, сорочку і доповнив образ краваткою в синьо-жовту смужку в кольорах українського прапора, а його дружина королева Соня одягла лаконічну чорну сукню довжини міді, під якою була біла сорочка та сріблясті колготи і туфлі без підборів, а також зробила акцент на талії поясом.

На зустрічі була присутня і спадкова пара Норвегії – кронпринц Гокон у чорному костюмі та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт, вона одягла темно-синю сукню та чорні туфлі-човники на підборах.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, Володимир Зеленський, король Гаральд V і королева Соня / Фото: Getty Images

До Королівського палацу президент Зеленський приїхав після того, як був присутнім на зустрічі з лідерами п'яти країн Північної Європи.

Нагадаємо, у серпні цього року президент та перша леді України зустрічалися з королевою Данії під час свого візиту до Копенгагена. Тоді Її Величність зворушила Володимира та Олену подарунком.

А ще раніше подружжя Зеленських зустрілося з королем Швеції Карлом Густавом і королевою Сільвією.

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