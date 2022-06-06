Був у центрі уваги: витівки принца Луї на святкуванні платинового ювілею королеви

Хто б міг подумати, що молодший син герцогині Кембриджської та принца Вільяма приверне до себе стільки уваги у ці чотири дні святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

В перший день маленький принц зачарував усіх на балконі Букінгемського палацу, де він корчив пики, розмовляв зі своєю прабабусею про літаки і закривав долонями вуха, коли ці літаки пролітали над головою під час авіашоу.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Пізніше Луї був присутній із сім'єю на концерті на честь королеви, що відбувся на території Букінгемського палацу у Лондоні. Там він встиг і покапризувати, і потанцювати. Його мама Кетрін намагалася зробити все можливе, щоб син поводився пристойно, але 4-річний бешкетник Луї, продовжував пустувати.

Принц Луї з мамою Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Луї з мамою Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Луї з мамою Кетрін / Фото: Associated Press

Якоїсь миті хлопчик вирушив посидіти на руки до свого батька Вільяма і навіть до дідуся Чарльза. Кадри, що з'явилися в Мережі, зворушили всіх. Схоже, Чарльз уміє знайти підхід до онука, ненадовго він зацікавив Луї чимось на сцені.

Принц Луї з мамою Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Луї з мамою Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Луї / Фото: Associated Press

Принц Луї на руках у принца Вільяма / Фото: Associated Press

Принц Луї на руках у дідуся Чарльза / Фото: Associated Press

Принц Луї, Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Наприкінці святкових вихідних принц Луї разом із старшим братом Джорджем та сестрою Шарлоттою, а також з батьками та Її Величністю королевою були присутні на балконі Букінгемського палацу. Цього разу принц поводився добре, вуха руками не закривав, не кривлявся, а просто мило махав рукою юрбі людей, що зібралися біля палацу привітати королеву.

Принц Луї / Фото: Associated Press

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