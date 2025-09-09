Був у чорному костюмі: принц Гаррі виступив з емоційною промовою на церемонії в Лондоні

Принц Гаррі / © Associated Press

WellChild — це національна благодійна організація Великої Британії, яка допомагає тяжкохворим дітям, і щорічні нагороди наголошують на стійкості молодих людей та їхніх опікунів. Цього року відбулася вже 20-та церемонія.

На заході Гаррі зустрівся з юними переможцями у кожній категорії нагород та членами їхніх сімей на передцеремоніальному прийомі.

Принц Гаррі / © Associated Press

Церемонія нагородження проходила у готелі у центрі Лондона. Гаррі приїхав на неї в чорному костюмі, білій сорочці і з краваткою в цятку.

У своїй промові принц Гаррі розповів про свій давній зв’язок із благодійною організацією.

«Я досі пам’ятаю свою найпершу церемонію вручення премії WellChild Awards, 18 років тому — ще до того, як у мене з’явилася борода і волосся, ви знаєте, як це буває, — я увійшов до кімнати і приблизно через три хвилини усвідомив дві речі: любов і енергія в кімнаті були відчутні, як і непередбачуваність», — цитує його слова журнал People.

Принц Гаррі / © Associated Press

«А по-друге, я був повністю захоплений усім цим», — продовжив він. «Від того часу цей вечір став для мене найяскравішою подією року, і все завдяки вам: цим дітям, цій справі та нашій спільноті WellChild. Дякую, що показали нам світло, коли надто часто нас поглинула темрява», — сказав принц.

Принц Гаррі / © Associated Press

На жаль, до Лондона Гаррі приїхав сам, його дружина Меган приїжджала востаннє на церемонію 2022 року, але тоді церемонію вони не відвідали, оскільки стало відомо про смерть бабусі принца королеви Єлизавети II.