ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Був у чудовому настрої: король Чарльз вирушив на дегустацію знаменитого пива в Лондоні

Король офіційно відкрив броварню Guinness Open Gate у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх відвідав броварню Guinness Open Gate, а в межах візиту потренувався наливати ідеальну пінту пива і сам продегустував кілька зразків.

У супроводі головної броварниці Голлі Стівенсон король оглянув мініброварню і зустрівся з командою, яка створює особливі сорти пива Guinness, унікальні для цього об’єкту в Ковент-Гардені.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Королю також показали асортимент пива Guinness, включаючи сезонні сорти, випущені обмеженим тиражем. Королю особливо сподобалося абрикосове пиво, і він сказав, що поєднання імбиру, кориці та мускатного горіха у сорті Winter Warmer — «дуже вдале поєднання», пише express.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Сьогоднішній захід став першим публічним виходом Чарльза після його заяви про боротьбу з раком минулої п’ятниці. Король повідомив нації, що з нового року його лікування проходитиме у більш щадному режимі — профілактичному.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, вчора ми показували, як дружина Чарльза — королева Камілла демонструвала публіці, як треба поливати бренді різдвяний пудинг.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie