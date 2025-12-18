Був у чудовому настрої: король Чарльз вирушив на дегустацію знаменитого пива в Лондоні

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх відвідав броварню Guinness Open Gate, а в межах візиту потренувався наливати ідеальну пінту пива і сам продегустував кілька зразків.

У супроводі головної броварниці Голлі Стівенсон король оглянув мініброварню і зустрівся з командою, яка створює особливі сорти пива Guinness, унікальні для цього об’єкту в Ковент-Гардені.

Королю також показали асортимент пива Guinness, включаючи сезонні сорти, випущені обмеженим тиражем. Королю особливо сподобалося абрикосове пиво, і він сказав, що поєднання імбиру, кориці та мускатного горіха у сорті Winter Warmer — «дуже вдале поєднання», пише express.

Сьогоднішній захід став першим публічним виходом Чарльза після його заяви про боротьбу з раком минулої п’ятниці. Король повідомив нації, що з нового року його лікування проходитиме у більш щадному режимі — профілактичному.

Нагадаємо, вчора ми показували, як дружина Чарльза — королева Камілла демонструвала публіці, як треба поливати бренді різдвяний пудинг.