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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
558
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1 хв

Був у кілті і пив віскі: король Чарльз відвідав улюблені Ігри своєї матері королеви Єлизавети II

Король Чарльз III відвідав улюблені Ігри своєї покійної матері королеви Єлизавети II.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Ігри горян Мей проходять на виставковому комплексі John O’Groats Showground у Джон-о’Гроутс, у Шотландії.

На заході монарх з’явився одягнений у традиційний кілт та привітав публіку, махаючи рукою. Пізніше його сфотографували, коли він пив віскі і спілкувався з публікою, яка була рада зустрічі з Його Величністю.

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Камілла, на жаль, не приєдналася до чоловіка на заході, але короля підтримувала його племінниця леді Сара Чатто — єдина дочка покійної принцеси Маргарет.

Тим часом дружина Чарльза — Камілла — схоже відпочиває у своєму власному маєтку Ray Mill House. Там королева збирається зі своїми дітьми та п’ятьма онуками, насолоджується природою і тим, що можна їсти ягоди просто з кущів. А ще любить усамітнитися із книжкою в руках.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

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