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Був у кілті і пив віскі: король Чарльз відвідав улюблені Ігри своєї матері королеви Єлизавети II
Король Чарльз III відвідав улюблені Ігри своєї покійної матері королеви Єлизавети II.
Ігри горян Мей проходять на виставковому комплексі John O’Groats Showground у Джон-о’Гроутс, у Шотландії.
На заході монарх з’явився одягнений у традиційний кілт та привітав публіку, махаючи рукою. Пізніше його сфотографували, коли він пив віскі і спілкувався з публікою, яка була рада зустрічі з Його Величністю.
Королева Камілла, на жаль, не приєдналася до чоловіка на заході, але короля підтримувала його племінниця леді Сара Чатто — єдина дочка покійної принцеси Маргарет.
Тим часом дружина Чарльза — Камілла — схоже відпочиває у своєму власному маєтку Ray Mill House. Там королева збирається зі своїми дітьми та п’ятьма онуками, насолоджується природою і тим, що можна їсти ягоди просто з кущів. А ще любить усамітнитися із книжкою в руках.