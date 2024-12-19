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Олександр Усик на тренуванні: був у шкарпетках українського бренду за 150 гривень

Олександр Усик на тренуванні: був у шкарпетках українського бренду за 150 гривень

Олександр Усік / Фото: Getty Images

Він з'явився під час відкритого тренування в Ер-Ріяді у яскравому образі, який привернув увагу своїми деталями.

Зокрема на відомому українському боксері Олександру Усіку був спортивний костюм із білою кофтою та фіолетовими штанами.

Доповнив своє вбрання спортсмен шапкою, а також чорно-рожевими кросівками від бренду Under Armour. З-під взуття Вуса виглядали шкарпетки від українського бренду Noskar, який спеціалізується на виготовленні та продажу оригінальних та веселих шкарпеток.

Зокрема, Олександр вибрав модель, яка називається Yakuza Tattoo. На його шкарпетках зображені коти Манекі-неко, а вартість такої пари 150 гривень.

Олександр Усік / © Getty Images
Олександр Усік / Фото: Getty Images
Олександр Усік / © Getty Images
Олександр Усік / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що цього року філіппінський стрибун із жердиною Ернест Джон Обієна привертав увагу своїми оригінальними шкарпетками, адже він носив пари, на яких зображено принт у вигляді голів його тренера-українця — Віталія Петрова, а також батьків хлопця.

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