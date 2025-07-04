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Був у всьому чорному: в якому образі президент Зеленський прибув на зустріч до короля і королеви Данії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королівським подружжям Данії.
Король Фредерік X та королева Мері вітали президента Зеленського у замку Марселісборг в Орхусі. Його Величність Король прийняв президента на аудієнції з нагоди візиту Зеленського Данії у зв’язку з офіційним відкриттям данського головування в ЄС.
На цій зустрічі пан президент з’явився у лаконічній чорній сорочці та чорних штанях та у чорних черевиках, жодних піджаків цього разу. Король Фредерік X одягнув темний костюм у поєднанні з блакитною сорочкою та строкатою краваткою в принт, а королева Мері сяяла у червоному комбінезоні з тонким поясом на талії, який носила з босоніжками на підборах.
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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як змінився образ президента Зеленського від початку повномасштабного вторгнення.