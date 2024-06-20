Був у захваті: експерти розшифрували, що принц Джордж сказав своїй мамі принцесі Кейт у день параду

Вже минуло кілька днів із святкування дня народження короля Чарльза III, а в пресі все ще обговорюють вихід принцеси Уельської на балкон Букінгемського палацу та її трьох дітей.

Експерти, які вміють читати по губах, розшифрували, що говорив принц Джордж своїй мамі Кетрін під час параду Trooping the Color. Коли вони проїжджали на кареті повз людей 10-річний Джордж сказав Кейт:

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

"Вони всі мають такий щасливий вигляд", перш ніж почав махати рукою публіці, яка чекала, щоб королівська родина проїхала повз них, -розповіла Джульєт Салліван. Вона також зазначила, що король Чарльз III, стоячи на балконі в оточенні своєї родини, теж був здивований кількості людей, що прийшли привітати його з днем народження.

Принцеса Кейт на Trooping the Color з чоловіком та дітьми / Фото: Associated Press

Молодший син Уельських – принц Луї – також був у центрі уваги. І хоча він трохи нудьгував під час параду, а також з ним стався конфуз, юний принц за традицією і потішив публіку своїми танцями.

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