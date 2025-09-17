Був у захваті побачити Кейт: експерт із читання по губах розсекретив, що Трамп сказав принцесі Уельській

Принцеса Кейт і Дональд Трамп / © Getty Images

Президента та першу леді Меланію Трамп зустріли принц та принцеса Уельські, коли гості приземлилися на гелікоптері у саду Віндзорського замку.

Президент Трамп потис руку спочатку принцу Вільяму, а після принцесі Кейт і сказав їй компліменти.

Фахівець із читання по губах Джеремі Фрімен уважно вивчив відеозапис зустрічі американського лідера та першої леді з членами королівської родини. Він зазначив, що Трамп одразу висловив своє захоплення королівською сім’єю, особливо принцесою Кейт.

Президент США, за словами Джеремі, заявив Кейт під час їхньої першої розмови за день: «Ти така гарна, така…», — цитує його слова журнал Hello!.

Принцеса Уельська, яка з’явилася на церемонії привітання у бордовій сукні-пальті від Emilia Wickstead та капелюсі-пігулці з вуаллю від Jane Taylor весь час усміхалася і була дуже люб’язною.

Нагадаємо, королева Камілла також з’явилася на церемонії привітання президентського подружжя Трампів у Віндзорі.