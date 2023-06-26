Був її улюбленцем: найзнаменитіший светр принцеси Діани піде з молотка

У цьому червоному светрі принцеса Діана часто з'являлася на публічних заходах і особливо любила одягати його на ігри в поло, куди приїжджала повболівати за свого чоловіка принца Чарльза. А вперше одягла його на гру 1981 року.

Повідомляється, що светр буде продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 70 тисяч фунтів стерлінгів 7 вересня, пише express.

Це була одна з перших речей, розроблених Саллі М'юїр та Джоанною Осборн для їхнього лейблу трикотажних виробів Warm & Wonderful, і вона допомогла привернути увагу громадськості до їхнього бренду.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"На наш великий подив, ми вперше дізналися про леді Діану Спенсер у светрі, коли побачили її на першій шпальті однієї з недільних газет. Її вплив спричинив сплеск продажів та підвищення обізнаності громадськості про наш невеликий лейбл, за що ми будемо вічно вдячні", — кажуть дизайнерки.

Через кілька тижнів після першої появи Діани в цьоому светрі, дизайнерки отримали офіційний лист із Букінгемського палацу з проханням відремонтувати чи замінити светр, оскільки він був пошкоджений. Вони зв'язали новий светр для Діани, але місцезнаходження оригіналу залишалося невідомим, поки вони не виявили його в березні цього року на горищі, захованому в маленькій коробочці поряд з бавовняним покривалом.

Принцеса Діана та принц Чарльз на грі в поло у Віндзорі, червень 1983 року / Фото: Getty Images

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1994 року компанія Warm & Wonderful припинила випуск одягу, але 2020 року було проведено ребрендинг у співпраці з брендом Rowing Blazer.

Аукціон Sotheby's пропонує оригінальний светр у рамках свого першого розпродажу Fashion Icons, який відбудеться під час Тижня моди у Нью-Йорку від 31 серпня до 13 вересня. На цьому ж аукціоні було продано аметистовий хрест Діани, який принцеса носила 1987 року, а новою його господинею стала світська левиця Кім Кардашян.

Нагадаємо, у четвертому сезоні серіалу "Корона" акторка Емма Корін носила точну копію светра принцеси Діани.

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