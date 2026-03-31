Бувало й таке: як принц Вільям кинув Кейт Міддлтон по телефону і чим це закінчилося

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Реклама

У біографії принцеси Уельської, що недавно вийшла другом і називається «Кетрін, принцеса Уельська», написаної королівським кореспондентом Робертом Джобсоном, розповідалося, як принц Вільям одного разу розірвав стосунки з Кейт по телефону через те, що не був готовий зробити наступний крок.

Протягом першого року навчання в аспірантурі Вільям проходив військову підготовку в Сандгерсті, але стосунки з Кейт були для нього пріоритетом, він відвідував її щоп'ятниці. Після закінчення військової академії у грудні 2006 року він запросив Кейт на церемонію. Виходячи з цих подій та серйозності їхніх стосунків, ЗМІ запідозрили, що пара збирається заручитися, але Кейт знала, що Вільям не поспішає з освідченням, але була готова чекати.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Однак через місяць Вільям скасував свої новорічні плани з Кейт, і у неї виникла підозра, що щось не так. Принц Уельський зателефонував своїй дівчині, і під час цієї розмови він розірвав стосунки з нею. Причина несподіваного розриву? За словами Джобсона, Вільям сказав Кейт, що він не готовий до освідчення і, що їм двом потрібно "трохи простору", щоб "знайти свій власний шлях" у цей час.

Реклама

«В емоційно напруженій 30-хвилинній розмові вони обидвоє визнали, що мають різні погляди на ситуацію», — пише Джобсон у своїй книжці. — Це був нищівний удар для Кетрін, яка відчула себе вдвічі розчарованою, коли її кинули телефоном», — пише Daily Mail.

Після розставання Кейт вирушила до Дубліна зі своєю матір'ю, Керол Міддлтон, а потім провела відпустку на Ібіці з сім'єю, «щоб приховати свій біль від зовнішнього світу», зазначає Джобсон. Повернувшись із подорожей, Кейт часто фотографували в клубах із її сестрою, Піппою Міддлтон, тоді як Вільям перебував у казармах як офіцер армії.

Принц Вільям / © Associated Press

Але потім вони раптово зустрілися на костюмованій вечірці, і їхні почуття спалахнули з новою силою. На вечірці, коли Вільям побачив Кейт у костюмі медсестри, він, як стверджує Джобсон, «попрямував до неї». Зустріч з Кейт після довгої розлуки, схоже, відкрила очі Вільяма. «Потім вони провели першу частину вечора у жвавій бесіді, перш ніж вирушити на танцпол, де зрештою поцілувалися», — продовжує автор. Після цього вони відновили свої стосунки, які дуже швидко стали серйозними. Через кілька років пара оголосила світові про свої заручини, а через півроку зіграли весілля.