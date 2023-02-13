Бувало й таке: як у королеви Єлизавети II під час світського виходу стався конфуз із сукнею

Королева Єлизавета II за 70 років свого правління багато разів потрапляла у кумедні ситуації на публіці, але про це рідко писали у пресі. Особливо у британській.

Ми знайшли кумедний кадр, який був зроблений у лютому 1983 року під час офіційного візиту Її Величності королеви Єлизавети II до Каліфорнії. Фото було зроблено, коли монархиня зійшла на берег із королівської яхти "Британія" у гавані Сан-Дієго. День тоді був дуже вітряний і фотографу Едді Сандерсону вдалося заскочили Єлизавету II саме в той пікантний момент, коли вітер підняв її сукню в принт догори. Але королева була непохитною, наче нічого й не сталося.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Того дня до образу монархиня підібрала головний убір у тон та невелику чорну сумку на коротких ручках. Взута була в чорні шкіряні туфлі на стійких підборах. Відомо, що до подолу суконь та пальта королеви пришивали спеціальні тягарці, які обтяжували їх і не давали можливості вітру піднімати спідниці. Але мабуть у ті роки Її Величність ще не користувалася таким лайфгаком.

Нагадаємо, днями ми розповідали, як із монархинею стався конфуз на весіллі Кейт та принца Вільяма 2011 року. Того дня королева була дуже зла на свій персонал, що їй довелося постати перед багатомільйонною публікою в такому вигляді.

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

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