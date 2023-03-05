Бувало й таке: як вітер зіпсував укладання Меган Маркл під час її поїздки з королевою Єлизаветою II

Меган Маркл прагне завжди мати ідеальний вигляд, але ми всі люди і герцогиня Сассекська теж може потрапити в конфузну ситуацію.

Ми вже згадували, як герцогиня або її помічники забули зняти етикетку з її сукні, і це сфотографували, коли Меган одного разу спускалася з літака.

А ще Меган так само пітніє, як звичайні люди, особливо коли хвилюється і такі знімки також публікувалися.

І, звичайно, будь-яка негода може зіпсувати її укладання. Так сталося під час поїздки герцогині Сассекської з королевою Єлизаветою II до Честера 2018 року. Це була перша і єдина така їхня спільна подорож з монархинею. Це було 14 червня 2018 року, через місяць після весілля Гаррі та Меган.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Того дня вони були присутні на церемонії відкриття нового мосту Mersey Gateway Bridge в Віднесі. Погода була вітряною і вітер таки зіпсував укладання Меган. На знімках поруч із королевою вона мала гарний вигляд, але волосся було укладене не найкращим чином.

Меган Маркл та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Цю саму подорож герцогиня багато разів згадувала з особливим трепетом. А її чоловік принц Гаррі нещодавно розповів, що того дня його дружина, повернувшись додому, перебувала під сильним і дуже позитивним враженням. Вона розповіла, що поділилася з Єлизаветою ІІ своєю мрією стати матір'ю. А королева дала герцогині Сасекській пораду, і звучала вона так: "Найкращий спосіб викликати пологи — їздити на автомобілі по вибоїнах", — сказала монархиня. Не знаємо чи скористалася цією порадою Меган, але вони з Гаррі вже виховують двох дітей і її мрія збулася.

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