Буває і таке: дочка княгині Шарлін порушила шкільне правило в перший навчальний день
Цього тижня десятирічні близнюки — принц Жак та принцеса Габріелла з Монако — повернулися за шкільні парти.
Їхні батьки княгиня Шарлін та князь Альбер супроводжували дітей до школи у перший навчальний день, а княжий палац поділився фотографіями.
На серії фотографій Жак та Габріелла зображені у шкільній формі. Жак був одягнений у червону футболку-поло з логотипом Інституту Франсуа Асізського Ніколя Барре (FANB) з одного боку, темні джинси та білі кросівки. На одній із фотографій, де він іде до школи, юний принц продемонстрував свій обраний на цей рік рюкзак — у стилі Roblox, який сподобається будь-якій десятирічній дитині.
Його сестра Габріелла одягла таку саму футболку-поло, чорні шкільні туфлі «Мері Джейн» та темно-синю плісовану спідницю. Всупереч правилам більшості шкіл, вона також одягла сережки-кільця невеликого розміру та ланцюжок на шию.
За даними журналу Hello! у багатьох школах учням заборонено носити прикраси, оскільки це є небезпечним для здоров’я та їхньої безпеки (наприклад, на уроках фізкультури). Але принцесі Габріеллі дозволили це вдягнути.
