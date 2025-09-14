Буває і таке: дочка княгині Шарлін порушила шкільне правило в перший навчальний день

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Їхні батьки княгиня Шарлін та князь Альбер супроводжували дітей до школи у перший навчальний день, а княжий палац поділився фотографіями.

На серії фотографій Жак та Габріелла зображені у шкільній формі. Жак був одягнений у червону футболку-поло з логотипом Інституту Франсуа Асізського Ніколя Барре (FANB) з одного боку, темні джинси та білі кросівки. На одній із фотографій, де він іде до школи, юний принц продемонстрував свій обраний на цей рік рюкзак — у стилі Roblox, який сподобається будь-якій десятирічній дитині.

Принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Його сестра Габріелла одягла таку саму футболку-поло, чорні шкільні туфлі «Мері Джейн» та темно-синю плісовану спідницю. Всупереч правилам більшості шкіл, вона також одягла сережки-кільця невеликого розміру та ланцюжок на шию.

Принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

За даними журналу Hello! у багатьох школах учням заборонено носити прикраси, оскільки це є небезпечним для здоров’я та їхньої безпеки (наприклад, на уроках фізкультури). Але принцесі Габріеллі дозволили це вдягнути.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам цікаві факти про спадкоємця монакського трону та його сестру.