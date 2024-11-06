Буває й таке: із герцогинею Софі стався конфуз на публічному заході

Герцогиня Единбурзька відвідала Віндзор з офіційним візитом як покровителька благодійної організації, яка дуже дорога її серцю.

59-річна герцогиня Софі відвідала Леголенд як покровителька Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC).

На заході герцогиня зіграла у гольф і м'яч випадково влучив їй в обличчя.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Приїхала Софі в гарному аутфіті теплих бежевих відтінків: трикотажній сукні з високою горловиною та подовженим блейзером, поєднуючи вбрання зі світлими високими чоботями на підборах із замші, а в руках тримала клатч зі зміїної шкіри. Також герцогиня підкреслила образ мініатюрними золотими сережками-кільцями, золотою підвіскою на шиї та брошкою "Червоний мак", яку члени королівської родини носять у листопаді на знак пам'яті полеглих воїнів. Макіяж та зачіска у герцогині були лаконічними.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора стало відомо, що королева Камілла, швидше за все, пропустить заходи, пов'язані з Днем пам'яті через хворобу.

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